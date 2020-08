Stasera in tv 26 agosto, su La7 c'è In Onda con Luca Telese e David Parenzo. Le anticipazioni

26 agosto 2020 a

Stasera in tv, a partire dalle ore 20.40, torna l'appuntamento in prima serata su La 7 con il programma In Onda Estate. Il talk show condotto dai giornalisti Luca Telese e David Parenzo, come ogni sera dal lunedì al sabato, si occupa di temi di politica e attualità, con approfondimenti e ospiti che trattano i temi e le notizie del giorno: nell'ultima puntata grande spazio è stato dato alla riapertura delle scuole e alle misure per garantirne la ripresa in sicurezza per studenti, docenti e personale Ata. Ma si è parlato anche del ricovero di Flavio Briatore, di cui oggi è arrivata la conferma della positività al Covid-19.