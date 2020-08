Stasera in tv 26 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film The Conjuring - L'evocazione. La trama

26 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv su Italia 1, in seconda serata (alle ore 23.50) va in onda il film L'evocazione - The Conjuring. Il film, del genere thriller-horror è stato girato nel 2013 ed è stato diretto dal regista di Saw e Insidious e la sua visione è vietata per i minori di 14 anni. Ecco la trama. Una famiglia del New England ha degli incontri ravvicinati con i terribili spiriti che infestano la loro casa colonica. Per liberarsi delle presenze maligne, la famiglia è costretta a chiedere l'aiuto degli investigatori Ed e Lorraine Warren (realmente esistiti), esperti di fenomeni dell'occulto.