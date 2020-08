Stasera in tv 26 agosto, su Rai4 Jodie Foster e Kristen Stewart in "Panic room": la trama

26 agosto 2020 a

Thriller avvincente in prima serata su Rai4. Mercoledì 26 agosto alle 21.20, va in onda infatti "Panic room", per la regia di David Fincher, interpretato da Jodie Foster, Forest Whitaker, Jared Leto e una giovanissima Kristen Stewart, la "Bella" di Twilight e ora tra le attrici più famose di Hollywood. La storia vede protagoniste Meg e sua figlia Sarah, che si sono trasferite in una nuova casa. Durante la prima notte, tre uomini entrano nell’abitazione, credendola ancora disabitata, per recuperare delle obbligazioni al portatore custodite in una cassaforte nascosta nella “stanza del panico”, luogo in cui Meg e Sarah vanno a rifugiarsi quando capiscono di essere in pericolo.