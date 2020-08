Stasera in tv 26 agosto, su Italia 1 il film Codice 999. La trama

26 agosto 2020 a

Stasera in tv grande film in prima serata su Italia 1 con "Codice 999". Mercoledì 26 agosto, alle ore 21.30, andrà in onda il thriller d'azione del 2016 con Chiwetel Eijofor, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul e Kate Winslet. Ecco la trama: Una banda di poliziotti corrotti capeggiata da Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor), dopo una rapina in banca finita con una frenetica sparatoria in autostrada, è costretta da Irina Vlaslov (Kate Winslet), spietata boss della mafia russo-israeliana, a tentare un'ultima e, all'apparenza, impossibile rapina. La sola speranza che la banda ha di portare a termine il colpo è quella di distrarre tutte le forze dell'ordine organizzando un "999", il codice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azione.