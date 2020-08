Stasera in tv, ultima puntata della serie Come Sorelle: colpo di scena nel finale. Ecco cosa accadrà

26 agosto 2020 a

Stasera in tv grande attesa in prima serata su Canale 5 (ore 21.20) per l'ultima puntata della serie televisiva "Come Sorelle". L'ultimo episodio va in onda in prima tv assoluta sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset e avrà un finale a sorpresa. Ecco il colpo di scena: Ufuk consegna a Kenan le prove che aveva occultato ventiquattro anni prima per evitare che Cemal venisse accusato dell'omicidio di Mehmet. La serie - tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us - vede al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: İpek Gencer. La ragazza - attraverso una lettera anonima - scopre di avere due sorelle. Una, dottoressa: Deren Kutlu e l’altra, cantante: Çilem Akan. İpek non si scoraggia e, affrontata la madre adottiva, invita le due ragazze al matrimonio, in programma di lì a poco. Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle, che - costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia - intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.