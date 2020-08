Stasera in tv 26 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film Joy con Robert De Niro e Isabella Rossellini. La trama

26 agosto 2020 a

In seconda serata, stasera in tv, 26 agosto, su Rai Movie dalle ore 22.50 è in programma il film Joy. Si tratta di una commedia realizzata nel 2005 negli Stati Uniti, la regia è di David O. Russell. Nel cast Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Isabella Rossellini, Edgar Ramirez, Diane Ladd, Virginia Madsen, Bradley Cooper, Elisabeth Röhm, Isabella Crovetti-Cramp, Madison Wolfe, Arthur Hiou. E' la complicata storia di Joy Mangano e della sua famiglia, dall'adolescenza alla maturità, fino alla costruzione del suo impero imprenditoriale che sopravvive per decenni. Tradimenti, inganni, perdita dell'innocenza e pene d'amore si intrecciano sia nella vita privata sia nell'ambito professionale.