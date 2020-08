Stasera in tv 26 agosto, su Canale 5 in seconda serata nuovo episodio di Station 19. Le anticipazioni

26 agosto 2020 a

Stasera in tv, in seconda serata alle ore 0.05 su Canale 5, nuovo episodio con la serie tv statunistense "Station 19", giunta alla seconda stagione. In prima tv sarà trasmesso il 17esimo episodio del telefilm dell'emitettente americana Abc, che sta riscuotendo un grande interesse anche in Italia. Ecco alcune anticipazioni. Nell'episodio di oggi, mercoledì 26 agosto, la caserma 19 deve combattere un devastante incendio a Los Angeles che lascerà tutti a rischio fino a quando l’emergenza non finirà. Sulla graticola finirà ancora una volta Ben che adesso dovrà fare i conti con un grande rischio per il suo futuro.