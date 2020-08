Stasera in tv 26 agosto, su Rai Movie il film La maga delle spezie. La trama

26 agosto 2020 a

Stasera in tv 26 agosto, su Rai Movie, alle ore 21.10, è in programma il film dal titolo La maga delle spezie. Genere drammatico, realizzato tra Stati Uniti e Gran Bretagna nel 2005 per la regia di Paul Mayeda Berges. Ricco il cast con Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Caroline Chikezie, Anupam Kher, Shaheen Khan, Sonny Gill Dulay, Nina Young, Toby Marlow. E' la storia di Tilo che nasce con la capacità di prevedere il futuro. Caratteristica che causa la morte dei suoi genitori per mano dei banditi che vorrebbero sfruttare la ragazzina per mettere a segno crimini. Una santona le spiega i poteri delle spezie che Tilo, dopo aver aiutato tante persone, utilizza per far innamorare un giovane architetto. Le conseguenze del suo errore saranno pesanti.