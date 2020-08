Stasera in tv 26 agosto, su Canale 5 ultima puntata di Come Sorelle. Le anticipazioni

26 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv su Canale 5 ultima puntata della serie "Come Sorelle", giunta all'ottavo episodio. Grande attesa per la conclusione della serie, attesa mercoledì 26 agosto, che ha tenuto incollati al teleschermo migliaia di spettatori. Ecco alcune anticipazioni. Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal e' piu' che sicuro che le ragazze sanno che e' stata Cahide a introdursi in casa sua e che e' stato lui a ordinare l'incendio alla tenuta. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la loro vita un inferno. Dopo l'ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far si' che Cemal non venisse accusato dell'omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono. Leyla gli procura dei passaporti falsi per andare in Grecia. Fingono allora di arrendersi al volere di Cemal.