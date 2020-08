Stasera in tv 24 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Segreti. La trama

26 agosto 2020 a

Stasera, mercoledì 26 agosto, in tv in seconda serata su Rete 4 c'è il film "Segreti", con Michelle Pfeiffer. La rete Mediaset ripropone il successo del 1997, che nel cast vede anche Jessica Lange, Jason Robards, Jennifer Jason Leigh e Colin Firth. La trama narra della vicenda di tre sorelle che si ritrovano nella fattoria paterna, quando il padre decide di dividere la proprietà tra loro. L'incontro sarà l'occasione per portare alla luce drammatici segreti di famiglia da lungo tempo sepolti. La pellicola è tratta da un romanzo di Jane Smiley.