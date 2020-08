Stasera in tv 26 agosto, su Rete 4 c'è Il Terzo Indizio "Sarah Scazzi" con Barbara De Rossi

26 agosto 2020 a

Stasera, mercoledì 26 agosto, in tv in prima serata su Rete 4 c'è la trasmissione condotta da Barbara De Rossi "Il terzo indizio", dedicato alla morta di Sarah Scazzi. Alle 21.25 la puntata del programma di approfondimento cercherà di far luce sulla vicenda. "Esattamente dieci anni fa, il 26 agosto del 2010, Sarah Scazzi, una ragazzina di 13 anni, spariva ad Avetrana. L’inchiesta legata al suo delitto ha riempito le pagine della cronaca italiana. Ma quali sono le cause che hanno portato alla sua morte? Cosa è successo nella vita di Sarah, della cugina Sabrina, della zia Cosima e dello zio Michele, in quella terribile estate? Il Terzo Indizio racconta l’ultima estate di Sarah. A dieci anni dalla sua morte", riferisce una nota del programma.