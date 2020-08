Stasera in tv 26 agosto, l'azione su Rai2 con "Squadra speciale Cobra 11": le anticipazioni

26 agosto 2020 a

Appuntamento con la serie d'azione "Squadra speciale Cobra 11" in prima serata su Rai2. A partire dalle 21,20 altro doppio episodio. Nel primo, intitolato "Carnivors", Semir e Paul partecipano per caso all’intervento di un’unità speciale e un membro di una gang di motociclisti viene ucciso da un agente. Semir non crede all’autodifesa ma tutti sono dalla parte dell’uomo. Paul e Semir erano davvero fuori servizio ed erano appena usciti da un bar quando presero parte all’intervento. E Semir ammette di aver bevuto due birre durante la sera. Ma è categorico, il sospettato non aveva un’arma ed è stato quindi assassinato da uno degli investigatori dell’unità che ha poi posizionato un’arma vicino al corpo. Il secondo episodio, intitolato "Protezione sposa", vede protagonista il capo Kim Kruger che ha lasciato l’incarico e potrebbe diventare questore di Colonia. Semir non apre la busta che il capo gli ha lasciato ancora furioso per quanto accaduto nella puntata precedente. Paul intanto deve far fronte alla malattia del padre e scopre che aveva il sogno di andare in Nuova Zelanda…