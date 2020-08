Elettra Lamborghini seminuda: "Il bikini è troppo piccolo". Poi ci va in piscina

26 agosto 2020 a

Elettra Lamborghini sempre protagonista su Instagram e ancora una volta seminuda. La regina del twerking pubblica sulle Instastorie del suo profilo ufficiale l'ennesima foto esagerata. L'ereditiera indossa mutandine e reggiseno davvero mini, probabilmente di un paio di taglie minori di quello che richiederebbero le sue generose forme. A coprire la schiena è una vestaglia leopardata, ovviamente aperta davanti. "Sto bikini mi sta piccoloh", scrive l'artista. Una valutazione condivisibile. Ma nonostante sia considerato piccolo, il costume viene utilizzato dalla star per andare in piscina. Come sempre l'immagine fa il giro del mondo, visto che Elettra sul suo profilo vanta la bellezza di sei milioni di follower.