Ludovica Pagani, l'ultimo scatto toglie il fiato: look sexy e selvaggio in bikini

Bikini mozzafiato e fan in delirio. Nuova campagna pubblicitaria per Ludovica Pagani: la modella bergamasca ha postato sul suo profilo Instagram una foto dove appare con un look decisamente selvaggio, mentre indossa un bikini leopardato con alle spalle due giraffe e un cielo che promette tempesta. Guardare per credere.

Sono sempre più sexy gli scatti pubblicati da Ludovica sui suoi profili social. La modella bergamasca è anche appassionata di calcio e tifosa del Milan. Recentemente ha postato una foto in cui indossa la maglia rossonera numero 21 di Zlatan Ibrahimovic.