Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Peron positivo, prove sospese e tampone per tutto il team" | VIDEO

26 agosto 2020 a

"Samuel Peron è risultato positivo ad un tampone veloce, nella seconda tornata di controlli settimanali effettuati da tutto il gruppo di lavoro del programma ’Ballando con le stelle'".

Queste le parole di Milly Carlucci in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Il ballerino è asintomatico - ha aggiunto la conduttrice del programma di Rai1 -. Il tampone della sua partner di ballo nel programma, Rosalinda Celentano, è risultato negativo. Le prove dello show sono state sospese per 48 in via precauzionale e mercoledì 26 agosto l’intero team del programma, il cui ritorno su Rai1 è fissato per il 12 settembre dopo il rinvio deciso in primavera, ripeterà il tampone, questa volta molecolare". Milly Carlucci si è sentita in dovere di intervenire per fare "il punto su una situazione che è molto in ebollizione".