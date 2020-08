Diletta Leotta, foto sexy in costume. E con Scardina nessun ritorno di fiamma

26 agosto 2020 a

Foto in costume sgambato con scollatura da paura. Questo l'ultimo scatto pubblicato su Instagram da Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn sta trascorrendo qualche giorno in Sicilia e si gode il sole d'agosto.

Intanto emergono particolari sulla rottura con l'ormai ex fidanzato Daniele Scardina. Il pugile infatti avrebbe provato a riconquistare Diletta raggiungendola in un locale in Sardegna. Stando a quanto racconta "Chi", tuttavia, la Leotta al termine di un'ora di colloquio non avrebbe voluto sentir ragioni. La storia si è chiusa. Nemmeno è cominciata invece quella con Ibrahimovic, con il quale ci sarebbe soltanto un rapporto professionale per una campagna pubblicitaria.

Diletta Leotta e gli incontri con Ibra: "Ora vi dico la verità"

Tuttavia anche in questo caso "Chi" ha aggiunto un particolare in merito alle voci di flirt: "Ci è stato proposto il backstage, le fotografie mai viste, della campagna dove Ibra e la Leotta si sono conosciuti. Immagini dove la complicità tra i due, sul set e fuori, era alle stelle. Peccato però che gli addetti stampa della conduttrice abbiano bloccato la diffusione delle immagini, non autorizzando la pubblicazione. Foto innocenti, sia chiaro, ma perché bloccarle con una tempestività eccessiva?”. Vedremo se ci saranno sviluppi.