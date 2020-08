Coronavirus, positiva un'altra showgirl. Mosetti: "Mi sono infettata in Sardegna, forse al Billionaire"

26 agosto 2020 a

a

a

Un'altra showgirl positiva al Covid. Si tratta di Antonella Mosetti (da Non è la Rai alle fiction, qualche film e la prima edizione del Grande Fratello Vip) che dopo aver avvisato parenti e amici, ha ufficializzato la notizia su Instagram. Anche nel suo caso l'infezione arriva dopo una vacanza in Sardegna e forse è stato decisivo il Billionaire: "Ho trascorso lì una serata - ha detto al Messaggero - Non so se ho preso il virus in quella occasione, di sicuro in Sardegna". Nel locale il personale "era scrupoloso, tutti indossavano la mascherina. I clienti non erano così attenti".

Flavio Briatore e il Covid, ecco chi è l'imprenditore: una vita di successi, Formula 1, lusso e donne da favola

Una volta rientrata si è sottoposta al tampone insieme alla figlia, lei è risultata positiva Asia no.