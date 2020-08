Giulia De Lellis e il suo segreto: "Mi asciugo i capelli così non mi viene il Coronavirus"

26 agosto 2020 a

a

a

"Ora vi lascio e mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il Coronavirus". Questo sarebbe il metodo particolare utilizzato dall'influencer Giulia De Lellis per non contrarre il Covid. L'ex fidanzata di Andrea Damante si trova ancora in Sardegna, regione purtroppo al centro di diversi focolai soprattutto in Costa Smeralda. Addirittura al Billionaire di Briatore sono stati trovati ben 60 positivi. Giulia tuttavia ha rassicurato tutti: "Sto bene", e attraverso alcune storie di Instagram ha confidato ironicamente il suo metodo contro il Coronavirus: "Asciugarsi i capelli". Insomma, non proprio una uscita felicissima, dopo quella sulla stessa Sardegna: "Aria di Oceano", frase che denota una conoscenza non proprio ferrata della geografia italiana.