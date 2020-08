Flavio Briatore, l'ex moglie Elisabetta Gregoraci garantisce: "Ci ho parlato, sta bene. Grazie a tutti dell'affetto"

26 agosto 2020 a

Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano, ma sta bene. Lo annuncia Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie dell’imprenditore, che sul suo profilo Instagram posta un messaggio proprio per rassicurare sulle condizioni di Briatore: “Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi - scrive - e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre. Un abbraccio, la vostra Eli”.

Intanto mancano ancora conferme ufficiali sul fatto che Flavio Briatore sia stato ricoverato a causa del Coronavirus. La notizia è stata data per primo dall'Espresso.