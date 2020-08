Stasera in tv 25 agosto, su Iris un classico western: "L'uomo della valle"

25 agosto 2020 a

Un grande classico del cinema su Iris. Dalle 21,15 infatti andrà in onda "L'uomo della valle", per la regia di Paul Landres. La trama racconta di una cittadina in mano a un losco biscazziere. Un padre di famiglia è nel suo libro paga: ma quando vede che l'amante e il figlioletto stanno cominciando a disprezzarlo, l'uomo rinsavisce. La pellicola è datata 1958. Nel cast, tra i protagonisti, ci sono George Montgomery, Randy Stuart, Susan Cummings e Gregg Barton. Per chi ama i grandi classici del western