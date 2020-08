Stasera in tv 25 agosto, su Cielo c'è "Ladre per caso" con Jean Reno: la trama

25 agosto 2020 a

Commedia d'azione in onda in prima serata su Cielo. Alle 21,10 di martedì 25 agosto sarà infatti trasmesso "Ladre per caso", per la regia di Pascal Bourdiaux e Jean Reno protagonista. La storia racconta di Carole, giovane donna introversa, che lavora come informatica e vive ancora con la madre. Caroline è un'abile borseggiatrice con una predilezione per gli hotel di lusso della Costa Azzurra. Le due non si conoscono e non sembrano avere niente in comune. Non fosse per il padre naturale, che non hanno mai conosciuto. Ma le cose stanno per cambiare. Patrick, il caro papà nonché ladro di alto profilo ricercato dalla polizia di mezzo mondo, pare aver deciso di recuperare il tempo perduto e riunire la "famiglia". Ma non ci sono in ballo solo i sentimenti. Tutto ruota attorno a uno Stradivari del valore di 15 milioni di euro.