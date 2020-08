Stasera in tv 25 agosto, su Rai Movie il film made in Bollywood "Quando parla il cuore"

25 agosto 2020 a

Il cinema indiano “made in Bollywood” è di scena con il film “Quando parla il cuore” di Gauri Shinde, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou, Priya Anand e Sulabha Deshpande, in onda martedì 25 agosto alle 21.20 su Rai Movie. La storia è incentrata su un’affabile casalinga, che trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella a organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive a un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri.