Stasera in tv 25 agosto, in seconda serata su Iris il film L'indiana bianca. La trama

25 agosto 2020 a

Stasera in tv 25 agosto, in seconda serata su Iris, è in programma il film L'indiana bianca. L'emittente continua a proporre le pellicole western del passato. E' un film del 1953, realizzato negli Stati Uniti per la regia di Gordon Douglas. Del cast fanno parte Guy Madison, Vera Miles, Frank Lovejoy, Helen Westcott. Gli indiani Cheyenne tengono prigioniere due giovani donne bianche. Una pattuglia di cavalleggeri in abiti civili viene formata per liberarle. Ma i militari una volta rapite le ragazze, si trovano davanti ad una situazione che non si aspettavano di certo: Jannie sta per sposare il capo Falco Tonante, mentre Anne non vuole tornare nella società perché violentata dagli indiani.