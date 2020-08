Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: "Positivo al Coronavirus solo Peron, Rosalinda Celentano negativa"

25 agosto 2020 a

a

a

"Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna)".

È quanto scrive in un tweet Selvaggia Lucarelli. La giornalista e storica giurata del programma televisivo di Rai1 "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci è quindi intervenuta sulla vicenda dopo l'indiscrezione secondo la quale entrambi i componenti della coppia sarebbero risultati positivi al Covid. La prima puntata della trasmissione è al momento prevista per il 12 settembre.