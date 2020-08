Stasera in tv 25 agosto, in seconda serata su Cielo il film Venere nera. La trama

25 agosto 2020 a

Stasera in tv 25 agosto sull'emittente Cielo, in seconda serata, a partire dalle ore 23, è in programma il film Venere nera. E' una pellicola di genere piccante, realizzata nel 1983, che vede alla regia Claude Mulot. Del cast fanno parte Karin Schubert, Florence Guerin, Helga Liné, Emiliano Redondo, Josephine Jacqueline Jones. La trama. Siamo nella Parigi dell'Ottocento e una sensuale ragazza di colore diventa la modella di un pittore, ma non solo: anche la sua amante. Presto tutta la città si innamorerà della splendida donna. Ma la gelosia, la violenza e le ossessioni, renderanno sempre più difficile il rapporto della coppia.