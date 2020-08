Stasera in tv 25 agosto, su Rai5 la storia del primo movimento femminista in "Suffragette"

25 agosto 2020 a

a

a

La storia delle militanti del primissimo movimento femminista del Regno Unito è al centro di "Suffragette", il film che andrà in onda martedì 25 agosto su Rai5 alle 21,25. La pellicola, proposta senza interruzioni pubblicitarie e anche in lingua originale, ha aperto il 33esimo Torino film festival nel 2015. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, molte sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Nel cast Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw.