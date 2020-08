Stasera in tv 25 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Dante's Peak la furia della montagna. La trama

25 agosto 2020 a

Stasera in tv, 25 agosto, in seconda serata su Rete 4, a partire dalle ore 23.25 è in programma il film dal titolo Dante's Peak la furia della montagna. Si tratta di una pellicola drammatica, realizzata nel 1997 negli Stati Uniti per la regia di Roger Donaldson. Del cast fanno parte Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley. Uno scienziato viene inviato in una cittadina del nord ovest dove un vulcano inattivo sta dando i primi segni di risveglio. Quando si rende conto dei pericoli che sta correndo la città, il vulcanologo cerca di allertare i suoi superiori e i politici locali. Ma tutti tendono a minimizzare il pericolo. Solo la sindaca, divorziata e con due figli, gli dà ascolto.