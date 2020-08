Stasera in tv 25 agosto, su Rai4 un grande Johnny Depp ne "La vera storia di Jack lo squartatore"

25 agosto 2020 a

Appuntamento con il thriller su Rai4 in prima serata martedì 25 agosto. Dalle 21,2o andrà in onda "La vera storia di Jack lo squartatore". Il film è ambientato nella Londra del 1888. Il quartiere di Whitechapel è sconvolto da una serie di omicidi ai danni delle prostitute e la stampa battezza il serial killer Jack lo Squartatore. Viene chiamato ad indagare Fred Abberline, che instaura un legame particolare con la prostituta Mary Kelly. Il thriller diretto dai talentuosi fratelli Hughes e interpretato da Johnny Depp e Ian Holm è tratto dal graphic novel di Alan Moore From Hell. Il lungometraggio sarà seguito da “Murder Maps: Jack lo Squartatore” del 2019, documentario in due parti di Edward Cotteril, in prima visione assoluta, che ricostruisce insieme a esperti i delittuosi fatti svoltisi nel quartiere di Whitechapel nel 1888.