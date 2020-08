Stasera in tv 25 agosto, su Rai Storia Oklahoma 1999: il documentario sui sopravvissuti del tornado

25 agosto 2020 a

Si intitola Sopravvissuti Oklahoma 1999 il documentario in programma stasera in tv, 25 agosto, su Rai Storia a partire dalle ore 22.10. Si tratta della storia del più devastante tornado di sempre che mise letteralmente in ginocchio lo stato degli Usa. Gli Stati Uniti orientali furono investiti da quella che fu definita una vera e propria epidemia di tornado. Secondo i bilanci le vittime furono cinquanta, mentre 895 i feriti. Danni incalcolabili a causa di venti che distrussero edifici di ogni tipo. I radar fecero registrare venti con velocità incredibili, addirittura vicini ai 500 chilometri l'ora. Il disastro raccontato dalla parte dei sopravvissuti.