Stasera in tv 25 agosto, su Italia1 c'è il thriller con "Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista d'ossa"

Due ore thriller in prima serata su Italia1. Martedì 25 agosto a partire dalle 21,20 sarà trasmessa la serie "Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista d’ossa". Si tratta appunto di una serie tv ispirata al film omonimo, con protagonista un detective tetraplegico. Quest'ultimo riceve la visita della sua vecchia squadra che chiede aiuto per un caso che ricorda il modus operandi del Collezionista. Marteedì 25 agosto andranno in onda i primi tre episodi intitolati “La caccia è aperta”, “Delirio di onnipotenza” e “Russian roulette”. Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes, interpretato da Russell Hornsby.