Stasera in tv 25 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Bang Bang. La trama

Stasera in tv 25 agosto in seconda serata su Rai Movie, a partire dalle ore 23.35, è in programma il film Bang Bang! Si tratta di una pellicola d'azione, realizzata in India nel 2014 per la regia di Siddharth Anand. Del cast fanno parte Katrina Kaif, Hrithik Roshan, Ron Smoorenburg. La trama. Una ragazza viene coinvolta da una spia che conosce per caso nel suo percorso: sta cercando di redimere il suo nome. Nel film si mischiano amore e azione e la coppia viene coinvolta in avventure e incidenti di ogni tipo. Insomma si tratta di un film in pieno stile Bollywood.