Stasera in tv 25 agosto, in seconda serata su Rai 5 il film sulla vita di David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd

David Gilmour Wider Horizons è il film in programma stasera in tv, 25 agosto, su Rai 5 in seconda serata a partire dalle ore 23. E' un documentario biografico sulla vita del grande chitarrista dei Pink Floyd. Realizzato nel Regno Unito nel 2015 con la regia di Kieran Evans, il film vede un unico protagonista: Gilmour.

La pellicola racconta i momenti chiave della vita professionale, ma anche privata, di quello che è già considerato un musicista storico. Dall'infanzia ai primi anni della sua carriera, fino al processo che ne ha fatto uno degli artisti che hanno rivoluzionato la storia della musica mondiale.