Stasera in tv 25 agosto, su Rete4 il cinepanettone con "Matrimonio alle Bahamas"

Cinepanettone in prima serata su Rete4. Martedì 25 agosto dalle 21,25 andrà in onda infatti "Matrimonio alle Bahamas", per la regia di Claudio Risi. Tra i protagonisti Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Loredana De Nardis, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio e i Fichi d'India. La storia vede in primo piano la giovane Valentina, figlia del tassista Cristoforo Colombo, che vince una borsa di studio e vola negli Stati Uniti. Qui la ragazza, in men che non si dica, conosce Bob, un baldo e ricco fusto italoamericano, e se ne innamora. Iniziano, così, i preparativi per il matrimonio che si terrà alle Bahamas. Per Colombo e consorte si prospetta un viaggio ricco di imprevisti. Sfilata di comici, la bellona di turno (Victoria Silvstedt) e trama un po' scontata per una pellicola che si inserisce nel sempre proficuo filone dei cosiddetti cinepanettoni.