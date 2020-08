Stasera in tv 25 agosto, su Rai 4 la storia di Jack lo Squartatore: Murder Maps. Anticipazioni

25 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 25 agosto su Rai 4 in seconda serata è in programma Murder Maps: Jack lo Squartatore. La prima parte è prevista alle ore 23.25, da mezzanotte e 20 seguirà la seconda. Il programma si annuncia particolarmente interessante. E' una analisi che ricostruisce i crimini che sconvolsero il quartiere Whitechapel di Londra nel 1888. Omicidi attribuiti al misterioso serial killer poi diventato noto come Jack lo Squadratore, per una lettera firmata che arrivò alla Central News Agency. La ricostruzione viene fatta da esperti consultando i documenti dell'epoca. Al killer vengono attribuite cinque vittime, ma sospetti ci sono anche in altri quindici casi.