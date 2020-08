Stasera in tv 25 agosto, su Canale5 Gerry Scotti e i talenti de "Lo show dei record"

25 agosto 2020 a

Sesta puntata in replica de "Lo show dei record", il programma condotto da Gerry Scotti e in onda questa sera, 25 agosto 2020, in prima serata dalle 21,30 su Canale5. Nuovi concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo e con uno speciale talento da mettere in mostra, sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. Ecco alcuni dei recordman della puntata del 25 agosto. In studio quattro grandi campioni di superbike: Fabrizio Pirovano, cinque volte campione italiano di Superbike, Lorenzo Alfonsi, Alessandro Gramigni, Paolo Casoli. Tenta di migliorare il suo stesso Guinness Franco Leilani, contorsionista da record dai mille nomi d’arte, da Lucky Franco a Bendy Girl. Tra i possibili record da battere anche quello di Zoe L’Amore, detta la Principessa del dolore, e le sue lamette da ingoiare.