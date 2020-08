Stasera in tv 25 agosto, su Rai 1 in seconda serata il film Un'estate a Oxford. La trama

25 agosto 2020 a

Stasera in tv 25 agosto su Rai 1 in seconda serata, a partire dalle ore 23.20, è in programma il film dal titolo Un'estate a Oxford. Commedia romantica del 2018, realizzata in Germania, vede alla regia Karola Meeder. Del cast fanno parte Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein. La trama: Nina accetta l'invito dell'Università di Oxford per tenere un seminario estivo. Incontra un suo vecchio professore con il quale aveva avuto una relazione durante la stesura di un libro. Ma conosce anche un ragazzo che a quel libro è particolarmente legato. A questo punto i due decidono di approfondire l'argomento del volume.