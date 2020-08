Stasera in tv 25 agosto, film satira su Rai3: "Morto Stalin se ne fa un altro"

25 agosto 2020 a

a

a

Una serata all’insegna della satira, quella di Rai3, martedì 25 agosto alle 21.20, con il film del 2017, in prima visione tv, “Morto Stalin, se ne fa un altro”, diretto da Armando Iannucci, con Steve Buscemi, Russell Beale, Paddy Considine. Quando uno dei peggiori dittatori della storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il paese. Il film è un adattamento cinematografico della graphic novel: "La morte di Stalin", di Fabien Nury e Thierry Robin. "Morto Stalin, se ne fa un altro", ha vinto numerosi premi, tra cui l’European Film Awards 2018, come miglior commedia europea.