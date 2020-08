Esagerata Giulia De Lellis, scatto su Instagram in slip e reggiseno: web in delirio

25 agosto 2020 a

Giulia De Lellis esagerata sui social. L'influencer è apparsa infatti su Instagram in versione supersexy in intimo, con addosso solo slip e reggiseno che nascondevano ben poco. Il tutto mentre la De Lellis era intenta a coccolare i suoi cuccioli.

Per Giulia è stata una estate davvero movimentata, iniziata nel segno della passione con Andrea Damante. Poi però le cose tra di loro non sono andate per il verso giusto, ma Giulia non si è persa d'animo trascorrendo la bella stagione in piena spensieratezza, con un fisico da urlo. C'è stato spazio pure per qualche gaffe: "Aria d'oceano" a corredo di una foto in Sardegna. Ma le curve in bella vista sui social sono state apprezzate da tutti i followers.