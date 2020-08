Stasera in tv 25 agosto, l'azione su Rai2 con "Squadra speciale Cobra 11": anticipazioni

25 agosto 2020 a

Azione e avventura su Rai2 in prima serata con le puntate inedite di Squadra speciale Cobra 11. Alle 21,20 di martedì 25 agosto andranno in scena il quinto e il sesto episodio della stagione 24 della serie. La prima puntata di martedì 25 si intitola "Corse clandestine": durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul riescono ad arrestare uno dei guidatori ma l’altro pilota finisce vittima di attentati e al centro delle indagini ci si trova un paramedico, traumatizzato dal suo lavoro in autostrada. Nella seconda puntata, "Libertà vigilata", la baby-sitter del figlio di Susanne, Friedrich, viene attaccata da sconosciuti mentre è insieme a lui. Semir e Paul seguono le tracce dei presunti delinquenti e incontrano l’ex ragazzo di Susanne, Tommy Gernhardt, che è stato appena rilasciato dal carcere in libertà condizionale, ed è il padre del bambino che Susanne non gli ha mai fatto vedere. Per Susanne, gli eventi presto si ribaltano e quest’ultima deve prendere una decisione che cambierà il suo futuro, ma anche quello della polizia autostradale.