Bomba su Ballando con le stelle: "Coppia positiva al Coronavirus". Prima puntata a rischio

Indiscrezione bomba su Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Lo spettacolo dovrebbe partire il prossimo 12 settembre, ma ora tornano i dubbi per la presunta positività al Coronavirus di una coppia, quella composta da Samuel Peron e Rosalinda Celentano. A darne notizia è il portale Cinque Quotidiano, anche se non è arrivata nessuna conferma né dai diretti interessati né dalla Rai. Il sito in questione tuttavia sottolinea come "lo studio della Rai resterà chiuso due giorni per la necessaria sanificazione". L'imprevisto inevitabilmente rischia di causare un nuovo rinvio della trasmissione, che già lo scorso mese di marzo fu posticipata proprio a causa dello scoppio della pandemia.