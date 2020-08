Tanti auguri a Sean Connery, il James Bond più amato compie 90 anni

25 agosto 2020 a

a

a

Compie 90 anni una delle leggende del cinema internazionale. Si tratta di Sean Connery, uno degli attori più amati dal pubblico. Nato vicino a Edimburgo, in Scozia, la sua carriera è stata costellata da numerosi successi, su tutti l'interpretazione magistrale di James Bond in sette film della saga sull'agente segreto 007 inglese. La bravura dell’attore scozzese riceve un importante riconoscimento grazie a "Il nome del rosa". Tra gli altri film cui prende parte si ricordano "Indiana Jones e l’ultima crociata", "Robin Hood – Principe dei ladri", "Gli intoccabili". Nel 1962 si unisce in matrimonio con Diane Cilento dalla quale nasce il suo unico figlio, Jason. Dopo nove anni i due si lasciano e Sean sposa la donna che finisce per restargli accanto anche in vecchiaia: Micheline Roquebrune.