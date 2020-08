Uomini e donne, corteggiatore positivo al Coronavirus. E' Daniele Schiavon, difensore dell'Orvietana

24 agosto 2020 a

Il Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio regionale. Daniele Schiavon, difensore da quest'anno all'Orvietana, in Eccellenza, è infatti risultato positivo al Covid 19. La preparazione della formazione biancorossa partirà il 27 agosto e ora il giocatore dovrà restare 15 giorni in isolamento. Schiavon, da segnalare, è stato uno dei protagonisti maschili dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Prima che il programma cambiasse volto, proprio a causa dell’emergenza, Daniele era stato la scelta della tronista Giulia Quattrociocche, con la quale aveva lasciato il programma. Le cose tra di loro non sono andate bene una volta terminato il programma e prima dell’estate avevano annunciato ai followers la rottura. Oggi Daniele Schiavon, che conta su Instagram 150 mila followers, ha annunciato la sua positività al Coronavirus. Anche lui ha trascorso le vacanze in Sardegna: "Mi è arrivato l’esito del tampone, sono positivo, aspetterò 15 giorni a casa sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in c*** questo virus”, ha scritto Daniele sui social.