Ludmilla Radchenko, visita speciale nell'azienda Terre Margaritelli | FOTO

Visita vip nell'azienda Terre Margaritelli, a Torgiano. A visitare i 60 ettari dell'area vinicola a Miralduolo, è stata l'ex modella Ludmilla Radchenko, in compagnia della sua famiglia. La serie di foto è stata accompagnata dal commento: "Una visita speciale".

Non è la prima volta che Ludmilla e la sua famiglia sono stati "pizzicati" in Umbria. Poche settimane fa infatti il marito dell'ex modella, la "Iena" Matteo Viviani era stato avvistato a Gubbio. In quella circostanza Viviani aveva pure confidato un retroscena della sua infanzia: "Qui ho abitato quando avevo un anno, non me la ricordavo così bella".