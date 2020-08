Stasera in tv 24 agosto, su Rai3 in seconda serata torna l'attualità di "Linea notte"

24 agosto 2020 a

Torna l'appuntamento con l'attualità, politica e non solo, su Rai3 in seconda serata. A partire dalle 23,35 infatti andrà in onda "Linea notte", il programma di approfondimento curato da Maurizio Mannoni, ormai uno dei punti fermi della rete. In studio e in collegamento diversi ospiti per parlare dei temi principali che caratterizzano l'attualità del Paese, in particolare sulla situazione legata al Coronavirus, con l'aumento dei contagi degli ultimi giorni. Il programma sarà trasmesso subito dopo "Presa diretta", curato da Riccardo Iacona e dedicato ai ritardi della ricostruzione post sisma del centro Italia.