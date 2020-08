Diletta Leotta, passeggiata sull'Etna: look sportivo e forme in bella vista

24 agosto 2020 a

Una giornata in mezzo alla natura, nella sua Sicilia. Diletta Leotta ha trascorso un momento della sua estate passeggiando sull'Etna. La conduttrice di Dazn, splendida e in grandissima forma, ha infatti intrapreso lunedì 24 agosto questa passeggiata sul vulcano dell'isola per godersi un po’ di pace e un po’ di panorami. Il tutto documentato poi su Instagram, dove ha scritto: “La nostra terra è magica”.

Il miglior modo per dimenticare la storia finita male con il pugile Daniele Scardina e per prepararsi nel migliore dei modi alla prossima stagione calcistica, che - ne siamo sicuri - la vedrà ancora una volta in prima linea.