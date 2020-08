Stasera in tv 24 agosto, serie thriller su Rai2 dalle 23: c'è "The blacklist"

24 agosto 2020 a

Thriller e azione in seconda serata su Rai2. A partire dalle 23 infatti andrà in onda "The Blacklist", con due puntate della sesta stagione in prima tv. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert e Kenneth Tigar. Nel primo episodio di lunedì 24 agosto "Olivia Olson", Reddington e la squadra di Cooper si mettono sulle tracce di un’esperta di fusioni e acquisizioni ostili, la quale ha come clienti organizzazioni criminali intenzionate ad espandersi. Aram intanto inizia ad abituarsi alla vita senza Samar ma vuole anche vendicarsi di Reddington. Nella seconda puntata, "Lady Luck", Reddington indirizza gli agenti dell’Fbi verso una donna che, a causa del suo sfortunato passato, prende di mira persone affette dal vizio patologico del gioco. Reddington inizia a interrogare tutti i suoi partner per capire chi lo ha tradito