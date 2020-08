Stasera in tv 24 agosto, su Cielo il film Operation Artic. La trama

24 agosto 2020 a

Stasera in tv 24 agosto su Cielo a partire dalle ore 21.20, è in programma il film Operation Artic. Si tratta di una pellicola di genere avventura, realizzata nel 2014 in Norvegia per la regia di Grethe Boe-Waal. Gli interpreti principali sono Kristofer Hivju, Nicolai Cleve Broch, Kaisa Gurine Antonsen. E' un film con una fotografia d'eccezione, visto che propone i paesaggi mozzafiato della zona dell'Artico: immagini davvero spettacolari. La trama: tre fratellini vengono lasciati soli accidentalmente in mezzo ai ghiacci nell'isola di Spitsbergen. Sono costretti a combattere una dura battaglia per la sopravvivenza, sperando nell'arrivo dei soccorsi. Ce la faranno?