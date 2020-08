Stasera in tv 24 agosto, su Rai1 in seconda serata c'è "Overland 21": puntata sull'Islanda

24 agosto 2020 a

Il team di “Overland 21”, in onda lunedì 24 agosto alle 23.50 su Rai1, lascia la Svezia e arriva in Islanda, la terra di geyser e vulcani dove la Natura sembra regnare ancora incontrastata, nonostante negli ultimi 40 anni laghi o distese di blocchi frammentati abbiano preso il posto di enormi distese di ghiaccio. L’isola sarà visitata in due episodi, a bordo di veicoli 4x4, dalla cima dei vulcani alle profondità della faglia terrestre che separa la placca euroasiatica da quella americana. La spedizione racconterà il desolante paesaggio di Ok, il primo ghiacciaio estinto, e l’imponente forza dei geyser che sprigionano energia. Tappa poi a Reykjavik, capitale ricca di contrasti e colori, per conoscere la cultura e la società islandese.