Stasera in tv 24 agosto, su La7 c'è Eden-Missione pianeta con Licia Colò

Stasera in tv su La7 la prima serata è dedicata all'ambiente e alle meraviglie della natura con "Eden - Missione pianeta". Lunedì 24 agosto, infatti, a partire dalle 21.20, i telespettatori del settimo canale potranno farsi portare in giro per il mondo dalla conduttrice Licia Colò, che in ogni puntata tocca un luogo diverso del pianeta, affrontandone problemi e specificità, ma anche le unicità che la natura sa offrire e che, invece, spesso l'uomo mette in pericolo. Il documentario durerà circa tre ore e sarà seguito, dopo il tg della notte, dalla replica della puntata di "In Onda" dei giornalisti Parenzo e Telese.