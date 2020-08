Stasera in tv 24 agosto, su Iris in seconda serata il film Scuola di Polizia 2 prima missione. La trama

24 agosto 2020 a

Stasera in tv 24 agosto, in seconda serata sul canale Iris, dalle ore 23.05, è in programma il film Scuola di polizia 2 che segue il primo della serie (trasmesso prima, alle ore 21.10). Commedia del 1985, regia di Jerry Paris, vede nel cast Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow. Dopo aver ottenuto il diploma, gli ormai ex allievi vengono impiegati nella prima missione ufficiale. Se la devono vedere contro una banda di malviventi, ma anche con i colleghi più esperti e al tempo stesso più sedentari. Dopo mille peripezie, però, riusciranno a centrare la missione e ad avere la meglio sui malviventi.